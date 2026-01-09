Sport in tv oggi venerdì 9 gennaio | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming
Oggi, venerdì 9 gennaio, si svolge una giornata dedicata allo sport in tv e streaming. Tra gli eventi principali, le discipline invernali sono al centro dell’attenzione, con competizioni come la seconda prova della discesa libera femminile a Zauchensee. Ecco gli orari, il programma e come seguire gli eventi in diretta, per rimanere aggiornati sulle principali manifestazioni sportive di oggi.
Oggi venerdì 9 gennaio ci aspetta una giornata ricca di sport. Riflettori puntati sulle discipline invernali: a Zauchensee andrà in scena la seconda prova cronometrata della discesa libera femminile, a St. Moritz ci sarà spazio per la Coppa del Mondo di skeleton, lo slittino offrirà la Nations Cup a Winterberg, la combinata nordica farà tappa a Otepaeae con delle mass start e lo sci freestyle sarà protagonista con lo slopestyle ad Aspen, d a non perdere gli Europei di speed skating. Proseguono la United Cup e i tornei di tennis della settimana con i quarti di finale (Musetti incrocerà Wong nell’ATP 250 di Hong Kong), ci sarà spazio anche per la Dakar e per l’abbuffata della Coppa del Mondo di scherma. 🔗 Leggi su Oasport.it
