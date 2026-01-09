Sport in tv oggi | programma e orari di tutti gli appuntamenti

Ecco il programma completo degli eventi sportivi in televisione per venerdì 9 gennaio, con orari e canali di trasmissione. Una guida utile per seguire le principali competizioni della giornata, senza perdere di vista gli appuntamenti più importanti. Tutti gli incontri e le partite sono organizzati per offrirti un quadro chiaro e aggiornato delle trasmissioni previste.

Giornata piena di eventi per lo sport: di seguito l'intero programma per questo venerdì 9 gennaio con gli orari e dove vedere gli eventi. Questa giornata di sport sarà caratterizzata sopratutto dalle discipline invernali. A Zauchensee si terrà la seconda prova cronometrata della discesa libera femminile, mentre a St. Moritz andrà in scena la Coppa .

