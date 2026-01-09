Spionaggio | Meloni ' escluso uso Graphite su giornalisti aspettiamo risposte Procure'
Il Copasir ha confermato che il sistema Graphite, fornito da Paragon, non è stato utilizzato contro i giornalisti. Meloni ha dichiarato di attendere le risposte delle procure sulle eventuali attività di spionaggio. La vicenda rimane sotto attenzione, mentre si approfondiscono i dettagli riguardanti l’impiego di strumenti di sorveglianza nel contesto giornalistico e istituzionale.
Roma, 9 gen. (Adnkronos) - Il "Copasir, competente per queste materie, con la relazione del giugno 2025, ha escluso che Graphite, cioè il sistema che viene fornito da Paragon, sia stato adoperato nei confronti dei giornalisti. È una relazione che è stata votata all'unanimità. Dopodiché però ci sono anche due Procure che stanno lavorando su questo tema e confidiamo che anche qui si possa arrivare ad avere delle risposte. Quello che posso dire io, chiaramente, che il Governo, particolarmente le Agenzie di intelligence, sta fornendo tutto il supporto che è necessario". Lo ha affermato il presidente del Coniglio, Giorgia Meloni, nella conferenza stampa di inizio anno. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Spionaggio giornalisti e caso Paragon, sentiti dai pm i direttori di Aise e Aisi
Leggi anche: Riapertura totale di viale Ramazzini: "Aspettiamo delle risposte da Fer"
Spionaggio: Meloni, 'escluso uso Graphite su giornalisti, aspettiamo risposte Procure' - Il "Copasir, competente per queste materie, con la relazione del giugno 2025, ha escluso che Graphite, cioè il sistema che viene fornito da Paragon, sia stato adoperato nei ... lanuovasardegna.it
Meloni: «Escluso l’uso di Graphite sui giornalisti, aspettiamo le risposte delle procure» - «Il governo intende presentare un emendamento al Milleproroghe» sui finanziamenti a Radio radicale ha detto la presidente del Consiglio durante l’incontro con i giornalisti ... editorialedomani.it
#tagadala7 La domanda di Matteo Renzi a Giorgia Meloni: "Come è possibile che i soldi per i servizi segreti siano triplicati in dieci anni con la scusa della guerra ibrida e della cybersecurity" x.com
L’ex capo dello spionaggio chavista Hugo Carvajal è pronto a testimoniare contro il presidente venezuelano Maduro - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.