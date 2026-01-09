Spillano gioielli e denaro ad una 93enne | arrestati dalla polizia

Due uomini provenienti dalla Campania sono stati arrestati a Padova per aver tentato di truffare una 93enne, sottraendole gioielli e denaro. L’intervento è avvenuto l’8 gennaio, dopo che una funzionaria della Questura ha riconosciuto il veicolo sospetto e segnalato la targa alle autorità. L’intervento tempestivo ha permesso di bloccare i malviventi e di mettere in sicurezza la vittima.

