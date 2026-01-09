Spillano gioielli e denaro ad una 93enne | arrestati dalla polizia
Due uomini provenienti dalla Campania sono stati arrestati a Padova per aver tentato di truffare una 93enne, sottraendole gioielli e denaro. L’intervento è avvenuto l’8 gennaio, dopo che una funzionaria della Questura ha riconosciuto il veicolo sospetto e segnalato la targa alle autorità. L’intervento tempestivo ha permesso di bloccare i malviventi e di mettere in sicurezza la vittima.
Due malviventi originari della Campania dediti a truffe ad anziani l'8 gennaio in centro Padova sono incappati in una funzionaria della Questura che ha notato il mezzo sospetto e ha segnalato la targa alla centrale operativa. Dopo aver appreso che si trattava di un'auto in uso a persone dedite a. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Leggi anche: Soldi, orologi e gioielli sottratti ad una donna. Finti carabinieri arrestati dalla Squadra Mobile
Leggi anche: Si fingono militari per spillare denaro e gioielli agli anziani: arrestati truffatori seriali
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.