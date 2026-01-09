Spari contro un uomo a Pontecagnano arrestato

A Pontecagnano Faiano, i carabinieri di Battipaglia hanno arrestato un uomo con l’accusa di tentato omicidio e detenzione illegale di arma da fuoco. L’intervento si è reso necessario a seguito di un episodio di sparatoria avvenuto nel territorio. L’indagine prosegue per accertare le cause e eventuali complici.

I carabinieri della compagnia di Battipaglia hanno arrestato a Pontecagnano Faiano (Salerno) un uomo per tentato omicidio e detenzione illegale e porto abusivo di arma da fuoco. Ad una svolta le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, partite quando lo scorso 9 dicembre a Pontecagnano Faiano l'uomo, per motivi attualmente in corso di accertamento, avrebbe esploso alcuni colpi di arma da fuoco contro un'altra persona. Nel corso delle operazioni di esecuzione del decreto di fermo, i militari hanno anche trovato dosi di hashish, per un peso totale di circa 2,5 grammi, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e una borsa contenente una pistola semiautomatica e un revolver, entrambe con matricola abrasa e pronte all'uso.

