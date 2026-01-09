Spari contro la Procura generale Piantedosi | Atto gravissimo

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha condannato con fermezza l’atto di violenza avvenuto il 2 gennaio presso la Procura generale di Napoli, quando sono stati esplosi colpi di arma da fuoco contro una vetrata degli uffici. Durante un incontro sul tema della sicurezza pubblica, ha espresso preoccupazione per la gravità dell’evento, sottolineando l’importanza di garantire la tutela delle istituzioni e di affrontare con severità tali atti.

Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha commentato, a margine del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, l'esplosione di un colpo di arma da fuoco il 2 gennaio contro una vetrata degli uffici della Procura generale di Napoli: "È un atto gravissimo, qualsiasi sia la. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Leggi anche: “Atto gravissimo, lesione della libertà”, i sindacati contro lo stop del corso contro la militarizzazione. Valditara: “Dichiarazioni stupefacenti” Leggi anche: Unirai: “Atto gravissimo contro Ranucci. Piena solidarietà” Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Spari contro il Palazzo di giustizia di Napoli, colpiti uffici della Procura Generale; Napoli, spari contro il Tribunale: centrato l’ufficio del Pg; Spari agli uffici della Procura Generale di Napoli, l’Anm: “Effetto di un crescente clima di…; Napoli, spari contro il tribunale: in frantumi una finestra del dodicesimo piano, dove c'è la procura generale. Campania, Rastrelli (FDI): “Grave e intollerabile sparo Procura Generale di Napoli” - "Il colpo d'arma da fuoco esploso contro gli uffici della Procura generale di Napoli è un fatto grave e intollerabile, che colpisce un ... sciscianonotizie.it Spari contro il Tribunale di Napoli: colpita la Procura Generale al dodicesimo piano - Giallo al Palazzo di Giustizia di Napoli, dove un colpo di pistola ha infranto una vetrata del dodicesimo piano, nell’ala che ospita gli uffici della Procura ... napolivillage.com

ANM: "Profondo allarme e grande preoccupazione" - L'Associazione dei magistrati esprime solidarietà al Procuratore generale Policastro e a tutto il personale. rainews.it

"Spari al Tribunale di Napoli: colpita la Procura Generale" NAPOLI – Un proiettile ha colpito nella notte la vetrata al 12° piano della Torre C del Palazzo di Giustizia, sede della Procura Generale di Napoli. Non ci sono feriti. Le autorità stanno conducendo rilie - facebook.com facebook

#Cronaca Spari contro la Procura Generale di Napoli: proiettile sfonda la vetrata al 12° piano x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.