Spari contro il Tribunale di Napoli i pm | proiettile mirato poteva anche uccidere

Nella notte, sono stati esplosi colpi contro il Tribunale di Napoli. Secondo i pm, il proiettile avrebbe avuto una traiettoria precisa e una potenza tale da poter causare gravi danni, includendo il rischio di perdere la vita. L’episodio solleva preoccupazioni sulla sicurezza degli edifici pubblici e sulle motivazioni dietro un gesto così grave. Le indagini sono in corso per fare piena luce sull’accaduto.

Un proiettile mirato, che - a giudicare dalla traiettoria e dalla potenza dell?impatto - poteva fare danni seri: poteva anche uccidere. Un proiettile mirato, probabilmente puntato in modo.

