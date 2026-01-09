Spara a un ladro e lo uccide carabiniere condannato a 3 anni a Roma
Il tribunale di Roma ha condannato a tre anni di reclusione un carabiniere, responsabile dell’uccisione di un 56enne siriano nel 2020 nel quartiere Eur. L’intervento, avvenuto durante un tentativo di furto, ha portato alla morte dell’uomo, e la sentenza si basa sulle valutazioni delle circostanze e delle responsabilità nel fatto.
Il tribunale di Roma ha condannato a 3 anni il carabiniere che, a settembre del 2020, ha ucciso con un colpo di pistola un 56enne siriano nel quartiere romano Eur nel corso di un intervento per sventare un furto. La sentenza e le accuse Il militare era accusato di eccesso colposo nell’uso legittimo di armi. I pm avevano sollecitato una condanna a 2 anni e mezzo. Le decisioni del tribunale e i risarcimenti. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Leggi anche: Spara e uccide un intruso, carabiniere condannato a 3 anni. L’avvocato: “Avrebbe potuto sparare in aria”
Leggi anche: Carabiniere uccise un ladro a Roma, condannato a 3 anni
Uccise un ladro in fuga, che aveva ferito un collega: carabiniere condannato a 3 anni per eccesso nell'uso di armi; Carabiniere condannato a tre anni: sparò e uccise il ladro in fuga che aveva ferito il collega con un cacciavite; Spara e uccide un intruso, carabiniere condannato a 3 anni. L'avvocato: Avrebbe potuto sparare in aria; Uccise ladro a Roma, carabiniere condannato a tre anni.
Carabiniere condannato a tre anni: sparò e uccise il ladro che aveva ferito il collega con un cacciavite - Il militare, in servizio nella Capitale, era accusato di eccesso colposo nell'uso legittimo di armi. today.it
Carabiniere uccise un ladro a Roma, condannato a 3 anni - Il militare nel 2020 ha ucciso con un colpo di pistola un siriano di 56 anni nel quartiere Eur a Roma nel corso di un intervento per sventare un furto ... adnkronos.com
Carabiniere condannato per lo sparo al ladro all’Eur: 3 anni a Marroccella, il quartiere torna a parlare di sicurezza - Allarme furto in via Paolo di Dono, collega ferito, inseguimento e sparo: 3 anni al carabiniere Marroccella. romait.it
?? CARABINIERE UCCIDE UN LADRO: CONDANNA A 3 ANNI, ITALIA DIVISA
Spara a un ladro in fuga dopo l’aggressione a un collega. Condannato a 3 anni. Una sentenza che scuote forze dell’ordine e politica. Continua a leggere https://infodifesa.it/uccise-un-ladro-in-fuga-dopo-laggressione-a-un-collega-carabiniere-condan - facebook.com facebook
Carabiniere spara al ladro, un siriano che aveva accoltellato il collega, e viene condannato a 3 anni. Lo Stato ormai è sfacciatamente schierato dalla parte dei criminali e finirà che nessuno vorrà più indossare la divisa perché di fatto chi la indossa non è tutelat x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.