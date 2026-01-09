Il tribunale di Roma ha condannato a tre anni di reclusione un carabiniere, responsabile dell’uccisione di un 56enne siriano nel 2020 nel quartiere Eur. L’intervento, avvenuto durante un tentativo di furto, ha portato alla morte dell’uomo, e la sentenza si basa sulle valutazioni delle circostanze e delle responsabilità nel fatto.

Il tribunale di Roma ha condannato a 3 anni il carabiniere che, a settembre del 2020, ha ucciso con un colpo di pistola un 56enne siriano nel quartiere romano Eur nel corso di un intervento per sventare un furto. La sentenza e le accuse Il militare era accusato di eccesso colposo nell’uso legittimo di armi. I pm avevano sollecitato una condanna a 2 anni e mezzo. Le decisioni del tribunale e i risarcimenti. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Spara a un ladro e lo uccide, carabiniere condannato a 3 anni a Roma

Leggi anche: Spara e uccide un intruso, carabiniere condannato a 3 anni. L’avvocato: “Avrebbe potuto sparare in aria”

Leggi anche: Carabiniere uccise un ladro a Roma, condannato a 3 anni

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Uccise un ladro in fuga, che aveva ferito un collega: carabiniere condannato a 3 anni per eccesso nell'uso di armi; Carabiniere condannato a tre anni: sparò e uccise il ladro in fuga che aveva ferito il collega con un cacciavite; Spara e uccide un intruso, carabiniere condannato a 3 anni. L'avvocato: Avrebbe potuto sparare in aria; Uccise ladro a Roma, carabiniere condannato a tre anni.

Carabiniere condannato a tre anni: sparò e uccise il ladro che aveva ferito il collega con un cacciavite - Il militare, in servizio nella Capitale, era accusato di eccesso colposo nell'uso legittimo di armi. today.it