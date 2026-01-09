Spara a un ladro e lo uccide carabiniere condannato a 3 anni a Roma

Il tribunale di Roma ha condannato a tre anni di reclusione un carabiniere, responsabile dell’uccisione di un 56enne siriano nel 2020 nel quartiere Eur. L’intervento, avvenuto durante un tentativo di furto, ha portato alla morte dell’uomo, e la sentenza si basa sulle valutazioni delle circostanze e delle responsabilità nel fatto.

Il tribunale di Roma ha condannato a 3 anni il carabiniere che, a settembre del 2020, ha ucciso con un colpo di pistola un 56enne siriano nel quartiere romano Eur nel corso di un intervento per sventare un furto. La sentenza e le accuse Il militare era accusato di eccesso colposo nell’uso legittimo di armi. I pm avevano sollecitato una condanna a 2 anni e mezzo. Le decisioni del tribunale e i risarcimenti. 🔗 Leggi su Feedpress.me

