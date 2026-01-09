Il tribunale ha disposto il giudizio abbreviato per Assunta Nocera e Matteo Lamparelli, coinvolti in un’indagine riguardante la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti in città. I due imputati, rispettivamente di 35 e 27 anni, affronteranno il processo con questa procedura, che prevede una riduzione delle formalità e delle pene previste. La vicenda si inserisce nel quadro delle attività di contrasto al traffico di droga nel territorio locale.

Tempo di lettura: < 1 minuto Andranno a processo con rito abbreviato Assunta Nocera, 35 anni, e Matteo Lamparelli, 27 anni, coinvolti in un’inchiesta per reati legati alla detenzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento ha fissato l’udienza per il prossimo 24 marzo 2026. Secondo l’accusa, i due avrebbero agito in concorso nella gestione e nella detenzione di droga, in fatti avvenuti a Benevento l’11 novembre 2025. Le indagini, sfociate nel decreto di giudizio immediato, hanno portato la Procura a ritenere sussistenti elementi sufficienti per il rinvio a giudizio senza passare dall’udienza preliminare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Spaccio di droga in città, il tribunale dispone il giudizio abbreviato

Leggi anche: Delitto Postiglione, giudizio abbreviato e perizia psichiatrica per il giovane accusato di omicidio

Leggi anche: Pandoro Gate, Chiara Ferragni in tribunale: scelto il rito abbreviato

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Condannato per spaccio, i carabinieri lo arrestano in centro storico con oltre 30 dosi - Condannato dal tribunale con l’accusa di spaccio e produzione di droga, è stato trovato dai carabinieri in centro storico con oltre 30 dosi di droga ... msn.com

Spaccio di droga, eseguite 8 misure - La polizia ha eseguito a Catania un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di otto persone indagate per spaccio di sostanza stupefacenti nell’ambito della seconda fase dell’operazione “Safe zon ... corrieredellacalabria.it