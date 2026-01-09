Spaccio di droga in città il tribunale dispone il giudizio abbreviato
Il tribunale ha disposto il giudizio abbreviato per Assunta Nocera e Matteo Lamparelli, coinvolti in un’indagine riguardante la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti in città. I due imputati, rispettivamente di 35 e 27 anni, affronteranno il processo con questa procedura, che prevede una riduzione delle formalità e delle pene previste. La vicenda si inserisce nel quadro delle attività di contrasto al traffico di droga nel territorio locale.
Tempo di lettura: < 1 minuto Andranno a processo con rito abbreviato Assunta Nocera, 35 anni, e Matteo Lamparelli, 27 anni, coinvolti in un’inchiesta per reati legati alla detenzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento ha fissato l’udienza per il prossimo 24 marzo 2026. Secondo l’accusa, i due avrebbero agito in concorso nella gestione e nella detenzione di droga, in fatti avvenuti a Benevento l’11 novembre 2025. Le indagini, sfociate nel decreto di giudizio immediato, hanno portato la Procura a ritenere sussistenti elementi sufficienti per il rinvio a giudizio senza passare dall’udienza preliminare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
