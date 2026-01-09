Sorpreso a rubare una bici in un garage 21enne finisce in manette
Nella notte tra il 2 e il 3 gennaio, i carabinieri di Peschiera del Garda hanno arrestato un 21enne di Pescantina colto in flagranza di tentato furto di una bicicletta in un garage. L’intervento rientra in un servizio di controllo del territorio volto a prevenire attività illecite e garantire la sicurezza cittadina.
Sono stati i carabinieri dell'aliquota radiomobile della compagnia di Peschiera del Garda, nel corso di un servizio di controllo del territorio svolto nella notte tra il 2 ed il 3 gennaio, ad arrestare in flagranza di reato un 21enne residente a Pescantina, con l'accusa di tentato furto aggravato.
