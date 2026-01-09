Sorpreso a rubare una bici in un garage 21enne finisce in manette

Nella notte tra il 2 e il 3 gennaio, i carabinieri di Peschiera del Garda hanno arrestato un 21enne di Pescantina colto in flagranza di tentato furto di una bicicletta in un garage. L’intervento rientra in un servizio di controllo del territorio volto a prevenire attività illecite e garantire la sicurezza cittadina.

