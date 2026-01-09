Song Sung Blue con Hugh Jackman e Kate Hudson l' on the road Sirat e il thriller Una di famiglia - The Housemaid | le nostre recensioni

Ecco le recensioni delle ultime uscite cinematografiche e musicali: “Song Sung Blue” con Hugh Jackman e Kate Hudson, il viaggio “Sirat” e il thriller “Una di famiglia - The Housemaid”. Tra queste, si esplora anche la storia di Mike e Claire Sardina, noti come Lightning & Thunder, e la loro carriera di cover di Neil Diamond, tra successi e vicende personali.

La vita, l’arte musicale e le tragedie personali della coppia di musicisti Mike e Claire Sardina, in arte Lightning & Thunder, una carriera dedicata alle cover di Neil Diamond. Hugh Jackman e Kate Hudson sono i protagonisti di un interessante e ritmato melodramma musicale ispirato a una storia vera. Per noi Song Sung Blue – Una melodia d’amore di Craig Brewer è il titolo da vedere sul grande schermo questo fine settimana. Sono in sala anche il dramma on the road Sirât di Oliver Laxe con Sergi Lopéz, visto in Concorso a Cannes 2025, e il thriller Una di famiglia – The Housemaid con Sydney Sweeney, Amanda Seyfried e Brandon Sklenar. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - “Song Sung Blue” con Hugh Jackman e Kate Hudson, l'on the road “Sirat” e il thriller “Una di famiglia - The Housemaid”: le nostre recensioni Leggi anche: Song Sung Blue: recensione del film con Hugh Jackman e Kate Hudson Leggi anche: “Song Sung Blue – Una melodia d’amore”, la clip del film con Hugh Jackman e Kate Hudson La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Song Sung Blue, recensione: un'ode ai sogni di chi non si arrende per un biopic musicale vivace e caotico; Song Sung Blue - Una melodia d’amore, esce il film con Kate Hudson e Hugh Jackman: trama; Song Sung Blue: Hugh Jackman sogno americano con i basettoni in una clip in anteprima esclusiva del film; Song Sung Blue - Una melodia d'amore. “Song Sung Blue – Una melodia d’amore”, la clip del film con Hugh Jackman e Kate Hudson - "Song Sung Blue" è la storia del duo che negli anni ’90 diede vita ai Lightning & Thunder, tribute band di Neil Diamond ... iodonna.it

