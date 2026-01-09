Sondrio | perde il controllo dell' auto e tampona un' ambulanza

A Sondrio, questa mattina, una nevicata ha causato disagi alla viabilità, portando a diversi incidenti di lieve entità. Tra questi, un episodio ha visto un'auto perdere il controllo e tamponare un'ambulanza. La situazione ha evidenziato le difficoltà di circolazione legate alle condizioni meteorologiche, richiedendo attenzione e prudenza alla guida.

La nevicata sotto cui Sondrio si è svegliata questa mattina ha provocato alcuni disagi alla circolazione stradale con alcuni incidenti, per fortuna di lieve entità, che si sono verificati in varie zone del capoluogo.Attorno alle 8,15, ad esempio, all'incrocio tra via Mazzini e via Parolo, un. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it Leggi anche: Ambulanza con a bordo paziente in codice rosso tampona auto, soccorsi in azione Leggi anche: Perde il controllo dell’auto in tangenziale La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Colto da malore finisce contro auto. Tragedia della strada, perde il controllo dell'auto che finisce fuori strada e si ribalta: morto un 85enne - Tragedia della strada, in curva perde il controllo dell'auto che si ribalta: 85enne muore in ospedale dopo il ricovero in ospedale L'incidente si è verificato nella serata di sabato 4 gennaio ... ildolomiti.it

Perde il controllo dell'auto e si ribalta, muore tra le lamiere dell’abitacolo - Dai primi rilievi effettuati sulla sede stradale, non risulterebbero segni di frenata né il coinvolgimento di altri veicoli ... zoom24.it

Dramma sulla SP30: perde il controllo dopo un infarto e si schianta contro un’auto - Un incidente frontale a Talamona, avvenuto nella mattinata di ieri, ha visto coinvolti due uomini anziani, entrambi residenti a Forcola. msn.com

Il Sondrio ferma la capolista. Alla Castellina c’è anche Nico Paz Serie D: I valtellinesi pareggiano in casa 1-1 contro la Folgore Caratese. Il Sondrio che chiude il girone d’andata in ultima posizione, ma non perde da più di un mese ed esce tra gli applausi conv - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.