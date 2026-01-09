Solofra la nuova squadra di governo | Nicola Moretti presenta la giunta per il secondo tempo amministrativo

Solofra si prepara a rinnovare il proprio impegno amministrativo con la presentazione della nuova giunta comunale. Il sindaco Nicola Moretti ha annunciato i nomi dei membri che supporteranno l’amministrazione nella seconda metà del mandato, confermando l’impegno per uno sviluppo equilibrato e sostenibile del territorio. La composizione della squadra riflette l’obiettivo di proseguire un percorso di stabilità e attenzione alle esigenze della comunità locale.

SOLOFRA – Il sindaco di Solofra, Nicola Moretti, ha comunicato questa mattina i nomi dei componenti della nuova giunta comunale che lo affiancherà nella seconda metà del mandato amministrativo. La nomina segue le revoche disposte lo scorso 17 dicembre e la successiva sospensione, tramite decreto.

