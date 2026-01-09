Solofra i nuovi assessori dopo l’azzeramento | Pisano Vice Sindaco

A Solofra, a distanza di 23 giorni dall’azzeramento della precedente amministrazione, il sindaco Nicola Moretti ha ufficializzato la nuova giunta comunale. Tra le nomine spicca quella di Pisano come vice sindaco, mentre sono stati assegnati nuovi incarichi a tutti i consiglieri. Questa riorganizzazione mira a garantire una gestione più efficace e condivisa del Comune, segnando un passo importante nel percorso amministrativo della città.

Tempo di lettura: < 1 minuto Dopo 23 giorni dall'azzeramento, il sindaco di Solofra Nicola Moretti nomina la nuova giunta e le deleghe di tutti i consiglieri. Gabriele Pisano: vicesindaco con delega all'urbanistica Gerardo De Stefano: assessore alla sanità Gelsomina Martucci: assessore al trasporto urbano Aurelio Petrone: assessore au servizi cimiteriali Loredana Attianese: assessore al decoro, arredo urbano, verde pubblico e parchi Orsola De Stefano: consigliera con delega al bilancio, finanze, tributi e patrimonio Mariangela Vietri: consigliera con delega alla pubblica istruzione e cultura Felice Maffei: consigliere con dellega all'industria e alle attività produttive Gaetano De Maio: consigliere con delega ai lavori pubblici Vincenzo Penna: consigliere allo sport e spettacoli ed efficientamento energetico Il presidente del consiglio comunale resta Gabriele Buonanno

