Solidarietà al Venezuela | gli attivisti tornano in piazza contro l' attacco Usa

Da pisatoday.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una manifestazione si terrà a Pisa sabato 10 gennaio alle 17 per esprimere solidarietà al Venezuela, in risposta alle recenti azioni degli Stati Uniti. L'iniziativa, con concentramento in piazza XX Settembre e corteo fino alla Prefettura, mira a sottolineare il sostegno alla sovranità venezuelana e a promuovere un dialogo pacifico. L'evento si inserisce in un contesto di mobilitazione nazionale contro le ingerenze esterne.

Nuova manifestazione a Pisa per esprimere solidarietà al Venezuela dopo l'attacco degli Usa. La mobilitazione, con concentramento in piazza XX Settembre (davanti al Comune) e successivo corteo fino alla Prefettura, è in programma sabato 10 gennaio alle ore 17. Hanno al momento aderito Potere al. 🔗 Leggi su Pisatoday.itImmagine generica

Leggi anche: In piazza contro l’attacco Usa al Venezuela

Leggi anche: Bologna, presidio in piazza Nettuno contro l’attacco Usa al Venezuela

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.