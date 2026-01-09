Solidarietà al Venezuela | gli attivisti tornano in piazza contro l' attacco Usa

Una manifestazione si terrà a Pisa sabato 10 gennaio alle 17 per esprimere solidarietà al Venezuela, in risposta alle recenti azioni degli Stati Uniti. L'iniziativa, con concentramento in piazza XX Settembre e corteo fino alla Prefettura, mira a sottolineare il sostegno alla sovranità venezuelana e a promuovere un dialogo pacifico. L'evento si inserisce in un contesto di mobilitazione nazionale contro le ingerenze esterne.

Nuova manifestazione a Pisa per esprimere solidarietà al Venezuela dopo l'attacco degli Usa. La mobilitazione, con concentramento in piazza XX Settembre (davanti al Comune) e successivo corteo fino alla Prefettura, è in programma sabato 10 gennaio alle ore 17. Hanno al momento aderito Potere al.

Sky tg24. . Gustavo Petro, presidente di sinistra della Colombia, è finito nel mirino di Trump. Per rivendicare davanti al mondo la libertà e la sovranità del Paese, ha organizzato una manifestazione di solidarietà al Venezuela. Michele Cagiano ci fa il punto dell - facebook.com facebook

Venezuela, la solidarietà dell’Azione Cattolica Italiana al card. Porras: "Episodio che colpisce non solo una persona, ma l’intera comunità ecclesiale" - ancoraonline.it/2025/12/15/ven… x.com