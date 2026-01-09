La poesia di Sokol Zekaj è laconica e suggestiva. I versi hanno tutta la limpidezza e il colorito della sua bellissima terra, che lui ha conosciuto a fondo anche grazie alla sua professione. I riflessi nell’acqua del lago e delle alpi ravvivano ancor di più i colori, sfumando ogni aggressività e dolore. A. D. Lo scioglimento della neve Adesso le montagne non sono bianche, e la neve è sparsa come gregge in cerca d’ombra, dopo aver pascolato nelle cime dei raggi del sole, e ora fa gocciolare il latte in ruscelli luccicanti e sorgenti azzurre, e, lasciando indietro pratoline, sale sempre di più, verso malghe profonde. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sokol Zekaj, la forma dell’acqua (Traduzione di Arben Dedja)

