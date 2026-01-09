Sognare il regime change a Teheran è lo sceneggiato dell’anno meglio di una serie Apple

Sognare un cambio di regime a Teheran è un tema che suscita grande interesse e discussioni. Dopo mesi di attesa, un nuovo scenario televisivo si prepara a tornare, offrendo un’immersione in un mondo lontano e complesso. Questa produzione permette di esplorare con fantasia e attenzione un contesto geopolitico di grande attualità, arricchendo la riflessione su una realtà spesso difficile da comprendere appieno.

C'è uno sceneggiato da sballo che dopo mesi di attesa tornerà a far discutere e che ci darà la possibilità di entrare con la fantasia, con i dialoghi e con gli effetti speciali in un mondo inaccess. L'Iran potrebbe non essere il Venezuela di Maduro, ma la Repubblica islamica non è mai stata così vulnerabile.

Si inasprisce la repressione: «45 morti». Intanto, il regime blocca Internet, mentre Reza Pahlavi è atteso a Mar-a-Lago martedì prossimo - facebook.com facebook

Venezuela, Trump avvera il sogno del regime change dei falchi repubblicani. E ora Cuba trema x.com

