Sofia Goggia | Sarà una gara corta ma assegna comunque 100 punti La priorità è la salute delle atlete
Sofia Goggia si prepara a partecipare alle gare veloci di Zauchensee, validi per l’undicesima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino femminile. Nonostante si tratti di un percorso breve, i punti assegnati sono importanti. La priorità rimane comunque la salute delle atlete, un aspetto fondamentale in questa fase della stagione.
Sofia Goggia sarà una delle protagoniste più attese nelle gare veloci del weekend in programma a Zauchensee, sede dell'undicesima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino femminile. La fuoriclasse bergamasca va a caccia della prima vittoria stagionale in discesa libera, dopo essere salita sul gradino più alto del podio nel superG della Val d'Isere. L'azzurra ha espresso al sito federale le sue sensazioni alla vigilia della discesa austriaca che andrà in scena con partenza abbassata a causa dell'annullamento del secondo training: " Non c'erano le condizioni ideali per disputare la prova in sicurezza giovedì, per cui siamo state molto attente.
