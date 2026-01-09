Sofia Goggia | È giusto preservare la salute delle atlete Sarà una gara corta ma assegna comunque 100 punti

Sofia Goggia sottolinea l'importanza di tutelare la salute delle atlete, anche in gare di breve durata. La competizione a Zauchensee, sesta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino femminile, vedrà una gara breve ma significativa, con 100 punti in palio. La sua partecipazione sarà tra le principali attese del weekend, contribuendo a mantenere alta l’attenzione sulla disciplina.

Sofia Goggia sarà una delle protagoniste più attese nelle gare veloci del weekend in programma a Zauchensee, sede dell’undicesima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino femminile. La fuoriclasse bergamasca va a caccia della prima vittoria stagionale in discesa libera, dopo essere salita sul gradino più alto del podio nel superG della Val d’Isere. L’azzurra ha espresso al sito federale le sue sensazioni alla vigilia della discesa austriaca che andrà in scena con partenza abbassata a causa dell’annullamento del secondo training: “ Non c’erano le condizioni ideali per disputare la prova in sicurezza giovedì, per cui siamo state molto attente. 🔗 Leggi su Oasport.it

