Sofia di Svezia costretta ad abbandonare la vita pubblica dopo lo scandalo Epstein

Recenti sviluppi hanno portato alla luce un collegamento tra la Principessa Sofia di Svezia e lo scandalo Epstein, coinvolgendo anche altri membri della famiglia reale. Di conseguenza, Sofia si è vista costretta ad abbandonare temporaneamente la vita pubblica. Questa situazione ha suscitato grande attenzione e riflessioni sul ruolo della monarchia svedese in contesti di scandali e responsabilità pubbliche.

L'ex Principe Andrea d'Inghilterra non è l'unico royal legato al caso Epstein. Qualche settimana fa, è scoppiato uno scandalo nella famiglia reale svedese quando è emersa un'inaspettata connessione tra la Principessa Sofia, nuora di Re Carlo XVI Gustavo, e il defunto finanziere. Ora, la Casa Reale ha deciso di adottare misure drastiche: rimuovendola dalla vita pubblica, escludendola completamente da qualsiasi evento ufficiale e, secondo la stampa locale, dando priorità al suo ruolo di madre. Sofia di Svezia fuori dall'agenda reale del 2026. A dicembre 2025 il quotidiano svedese Dagens Nyheter ha portato alla luce un episodio risalente a oltre vent'anni fa, quando Sofia Hellqvist – questo il nome della Principessa prima del matrimonio con il Principe Carlo Filippo – muoveva i primi passi come aspirante attrice a New York. Secondo alcune email, la principessa Sofia di Svezia sarebbe stata invitata sull'isola privata di Jeffrey Epstein e avrebbe incontrato più volte il finanziere pedofilo morto in carcere nel 2019. La 41enne, ex modella, lo conobbe nel 2005.

