Snoopy e il Peanuts Sport Village arrivano alle Befane con un tenero regalo

Snoopy e i personaggi dei Peanuts arrivano alle Befane Shopping Centre di Rimini per un evento dedicato a bambini e famiglie. Nei giorni di apertura, sarà possibile partecipare a attività di gioco, movimento e creatività ispirate al mondo dei Peanuts, con l’obiettivo di offrire momenti di svago e divertimento in un’atmosfera semplice e accogliente. Un’occasione per vivere un weekend all’insegna della leggerezza e della fantasia.

Questo fine settimana, la dolcezza ironica e la simpatia senza tempo dei Peanuts, capaci di parlare a generazioni diverse con semplicità e intelligenza, arrivano alle Befane Shopping Centre di Rimini per una due giorni dedicata al gioco, al movimento e alla creatività. Sabato 10 e domenica 11.

