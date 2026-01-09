Smaltimento illecito dei rifiuti sequestro in caseificio del Napoletano

È stato sequestrato un laboratorio di una ditta lattiero-casearia a Pompei, nel Napoletano, per smaltimento illecito di rifiuti. L’intervento, condotto dalle autorità durante le indagini sull’inquinamento del fiume Sarno, ha portato al sequestro del sito su disposizione della Procura di Torre Annunziata. L’operazione evidenzia l’importanza del rispetto delle normative ambientali e la lotta contro i reati ambientali nella regione.

Tempo di lettura: < 1 minuto Smaltimento illecito dei rifiuti: è il reato che viene contestato a una ditta lattiero-casearia di Pompei (Napoli) a cui, nell'ambito delle indagini sull'inquinamento del fiume Sarno, è stato notificato dall'unità speciale emergenza Sarno (USES) e dalla polizia metropolitana di Napoli, un decreto di sequestro del laboratorio emesso al termine di indagini coordinate dalla Procura di Torre Annunziata. Dagli accertamenti è emerso che il caseificio smaltiva – illecitamente – una parte significativa dei reflui direttamente nelle fogne senza alcuna autorizzazione. Oltre al laboratorio sono state sequestrate dalla polizia giudiziaria anche le griglie di raccolta, due vasche di accumulo e una elettropompa di sollevamento.

