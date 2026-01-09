Slot difende Martinelli dall’infortunio di Bradley

Arne Slot e Mikel Arteta hanno preso posizione a favore di Gabriel Martinelli, coinvolto in una discussione dopo aver cercato di far uscire un infortunato dal campo. La vicenda ha suscitato reazioni contrastanti, con alcuni esperti e ex calciatori che hanno espresso opinioni critiche. Questa analisi si concentra sui diversi punti di vista emersi e sul contesto dell’incidente durante la partita.

2026-01-09 01:57:00 Breaking news: Arne Slot e Mikel Arteta hanno difeso Gabriel Martinelli dopo che l’attaccante dell’Arsenal ha scatenato una scaramuccia cercando di far rotolare un infortunato Conor Bradley fuori dal campo – ma Dominik Szoboszlai, Roy Keane e Daniel Sturridge sono stati più critici riguardo al controverso incidente. Sapendo che la vittoria avrebbe portato la capolista a otto punti di vantaggio, Martinelli ha provato a spingere il difensore dei Reds fuori dal campo durante i minuti di recupero del secondo tempo nello 0-0 all’Emirates Stadium, con il capitano dell’Irlanda del Nord ferito e costretto a lasciare il campo in barella a causa di un problema al ginocchio. 🔗 Leggi su Justcalcio.com Leggi anche: Kroos difende Luis Diaz: «Non era da rosso, l’arbitro si è lasciato influenzare dall’infortunio di Hakimi» Leggi anche: Sabatini: «Conte di cattivo gusto». Cruciani: «Guardate Slot». Ma Zazzaroni lo difende: «Settimana anti-Conte» Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Tensioni politiche e diplomatiche: Landini difende Maduro, scatenando polemiche Una recente manifestazione sotto l’ambasciata degli Stati Uniti a Roma ha riacceso il dibattito politico e sociale in Italia, dopo le parole pronunciate da Maurizio Landini, segret - facebook.com facebook #PisaJuve #jvtblive Ottimo secondo tempo Da squadra vera. Si difende tutti e si gioca al calcio. Miretti che entra come non l'ho mai visto. Zhegrova quando ha la palla tra i piedi mi percorre una specie di godimento, prima ancora che calci. Da noi può crescere x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.