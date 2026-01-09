Skeleton super argento di Bagnis in Coppa del Mondo | il successo valido anche per gli Europei

Amedeo Bagnis ha conquistato il secondo posto nello skeleton in Coppa del Mondo a St. Moritz, segnando il miglior risultato di sempre per l’Italia in questa disciplina. L’atleta ha inoltre ottenuto un risultato analogo anche agli Europei, che si tengono contemporaneamente all’evento mondiale. Questo risultato rappresenta un importante traguardo per lo skeleton italiano, dimostrando crescita e competitività a livello internazionale.

St. Moritz, 9 gennaio 2026 – E' il miglior risultato di sempre quello dell'Italia dello Skeleton. Amedeo Bagnis prosegue la striscia positiva personale e si prende l'argento in Coppa del Mondo e in contemporanea anche all'Europeo (che si svolge insieme all'evento annuale), in svolgimento a St. Moritz, in Svizzera. E' ancora nella storia l'Azzurro e lo è, dopo aver ottenuto il secondo posto mondiale del 2023, il successo doppio (individuale e a squadre miste con la presenza di Valentina Margaglio) nel 2024, il terzo posto dello scorso anno e la prima super posizione ottenuta due giorni fa (leggi qui) e ancora a St.

