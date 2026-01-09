Skeleton l’Italia centra il podio nella gara a squadre mista di St Moritz! Successo per Cina 1

L’Italia si distingue nella gara a squadre mista di skeleton a St. Moritz, piazzandosi terza nella competizione valida per la Coppa del Mondo 2026. La coppia formata da Alessandra Fumagalli e Amedeo Bagnis ha contribuito a un risultato di rilievo, mentre la vittoria è andata a Cina 1. Un risultato positivo che evidenzia il buon livello della nazionale italiana in questa disciplina.

Cina 1 si è aggiudicata la gara di St. Moritz (Svizzera) di staffetta mista valevole per la Coppa del Mondo di skeleton 2026, ma anche l’Italia può festeggiare con uno splendido terzo posto conquistato dalla coppia composta da Alessandra Fumagalli e Amedeo Bagnis.  Un risultato importante per il presente ma, soprattutto, per il futuro, ovviamente parlando dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina. Sul budello elvetico  Cina 1 ha centrato il successo con il tempo complessivo di 2:26.16 (Dan Zhao in 1:14.13 e Zheng Yin in 1:12.03) con un margine di vantaggio di appena 9 centesimi su  Germania 2 (Susanne Kreher in 1:14. 🔗 Leggi su Oasport.it

