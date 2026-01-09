Skeleton l’Italia centra il podio nella gara a squadre mista di St Moritz! Successo per Cina 1

L’Italia si distingue nella gara a squadre mista di skeleton a St. Moritz, piazzandosi terza nella competizione valida per la Coppa del Mondo 2026. La coppia formata da Alessandra Fumagalli e Amedeo Bagnis ha contribuito a un risultato di rilievo, mentre la vittoria è andata a Cina 1. Un risultato positivo che evidenzia il buon livello della nazionale italiana in questa disciplina.

Cina 1 si è aggiudicata la gara di St. Moritz (Svizzera) di staffetta mista valevole per la Coppa del Mondo di skeleton 2026, ma anche l’Italia può festeggiare con uno splendido terzo posto conquistato dalla coppia composta da Alessandra Fumagalli e Amedeo Bagnis. Un risultato importante per il presente ma, soprattutto, per il futuro, ovviamente parlando dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina. Sul budello elvetico Cina 1 ha centrato il successo con il tempo complessivo di 2:26.16 (Dan Zhao in 1:14.13 e Zheng Yin in 1:12.03) con un margine di vantaggio di appena 9 centesimi su Germania 2 (Susanne Kreher in 1:14. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Skeleton, l’Italia centra il podio nella gara a squadre mista di St. Moritz! Successo per Cina 1 Leggi anche: Skeleton, i convocati dell’Italia per St. Moritz. Bagnis punta al podio, Margaglio scende in Coppa Europa Leggi anche: Skeleton, Amedeo Bagnis torna sul podio: secondo posto in Coppa del Mondo a St. Moritz Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Skeleton, l’Italia centra il podio nella gara a squadre mista di St. Moritz! Successo per Cina 1 - Moritz (Svizzera) di staffetta mista valevole per la Coppa del Mondo di skeleton 2026, ma anche l'Italia può ... oasport.it

Dopo un digiuno durato quasi dodici mesi, l’Italia dello skeleton ritrova la via del podio in Coppa del Mondo. A firmare l’impresa è ancora una volta Amedeo Bagnis, che sulla leggendaria pista di St. Moritz conquista una splendida seconda posizione. Il pilota p - facebook.com facebook

Skeleton, l’orgoglio Lgbtq+ di Silveira-Meylemans a Cortina: «Il governo italiano danneggia la nostra comunità» x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.