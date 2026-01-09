Skeleton Kim Meylemans vince a St Moritz sale in vetta alla generale e fa suo il titolo europeo!
Kim Meylemans ha ottenuto una vittoria importante a St. Moritz, conquistando il sesto appuntamento della Coppa del Mondo di skeleton femminile 2026. Con questa prestazione, si è aggiudicata anche il titolo europeo e ha consolidato la posizione di leadership nella classifica generale. Un risultato che testimonia la sua costanza e determinazione nel circuito internazionale.
Una vera e propria tripletta per Kim Meylemans che in un colpo solo si è aggiudicata la gara di St. Moritz (Svizzera) valevole come sesto appuntamento della Coppa del Mondo di skeleton femminile 2026, ha centrato il titolo europeo e, non ultimo, è salita in vetta alla classifica generale. Sul budello elvetico abbiamo assistito ad una gara spettacolare (che valeva anche per il titolo continentale) con colpi di scena a non finire. In primis Janine Flock non è andata oltre la 20a posizione e ha lasciato via libera alle rivali, lasciando anche la vetta della classifica generale, con passaggio a vuoto pesantissimo. 🔗 Leggi su Oasport.it
