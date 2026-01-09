Sistema ETS causa di enormi danni economici il governo Ceco chiede il congelamento di 5 anni ai leader europei

Il governo ceco ha annunciato l’intenzione di inviare una lettera ai leader europei per chiedere un congelamento di cinque anni del sistema ETS, il principale strumento di scambio di quote di emissione dell’Unione europea. Secondo il primo ministro Andrej Babiš, il sistema sta causando significativi danni economici e necessita di una revisione, al fine di mitigare gli impatti negativi sulla stabilità finanziaria e sull’economia nazionale.

Roma, 9 gennaio 2026 – Il governo ceco sta preparando una lettera ai leader europei per chiedere una revisione del sistema di scambio delle quote di emissione dell'Unione europea (ETS1), il principale strumento del blocco per la tariffazione del carbonio, ha dichiarato giovedì (8 gennaio) il primo ministro Andrej Babiš. Il sistema, in vigore dal 2005 e che ha favorito il passaggio dai combustibili fossili all'energia eolica e solare, avrebbe causato "enormi danni economici" ed è stato adottato senza adeguati studi d'impatto, ha detto il premier appena nominato a Bratislava durante una conferenza stampa congiunta con il suo omologo slovacco Robert Fico.

