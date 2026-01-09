Siria in lotta contro il regime | almeno 10 morti e decine di feriti 45mila sfollati La Turchia affonda | Pronti a dare supporto militare al governo provvisorio

La crisi in Siria continua a causare vittime e sfollamenti, con almeno 10 morti e 45.000 persone costrette a lasciare le proprie abitazioni. Nel frattempo, la Turchia si mostra pronta a offrire supporto militare al governo provvisorio siriano, in risposta agli scontri tra le forze del regime e i gruppi curdi nel nord di Aleppo. La situazione rimane complessa e in evoluzione, con implicazioni regionali ancora da definire.

"La Turchia potrebbe fornire supporto militare al governo provvisorio siriano, se richiesto, in seguito al perdurare degli scontri tra le forze del regime siriano e i gruppi a guida curda nel nord di Aleppo", ha affermato un portavoce del ministero della Difesa Nazionale. "La sicurezza della Siria è la nostra sicurezza. La Turchia segue da vicino gli sviluppi in Siria", ha dichiarato il Contrammiraglio Zeki Aktürk durante un briefing settimanale di oggi. "Il nostro Paese sostiene la lotta contro le organizzazioni terroristiche sulla base dell'unità e dell'integrità territoriale della Siria, in linea con il principio 'uno Stato, un esercito'.

In Siria l’integrazione post-Assad fatica a partire - L’esperto Lorenzo Trombetta analizza gli ostacoli politici e culturali che alimentano nuove violenze ... rsi.ch

Siria, al-Sharaa rompe con i curdi: “Nessun incontro”/ “Collaborano coi sostenitori del vecchio regime” - La Siria ha rotto nuovamente i rapporti con i curdi: lo scontro riacceso da una recente conferenza che ha coinvolto anche i drusi e gli alawiti Dopo diverse settimana in cui sembrava possibile che il ... ilsussidiario.net

Già nel 2012, ancora prima della storica resistenza di Kobane, i quartieri a maggioranza curda di Aleppo costituivano, in tutta la Siria, un riferimento per le pratiche di autorganizzazione civile. Nella lotta contro diverse bande islamiste riunite sotto la sigla dell’E - facebook.com facebook

