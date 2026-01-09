Siria continuano gli scontri tra il governo e i gruppi curdi | ecco cosa sta succedendo

In Siria, le tensioni tra le forze governative e i gruppi curdi sono riprese ad Aleppo. Da martedì, la città è teatro di scontri tra le milizie di Ahmed al Sharaa e le Forze Democratiche Siriane (SDF), principalmente composte da combattenti curdi. La situazione rimane instabile, con conseguenze sulla popolazione locale e sulla stabilità regionale.

Da martedì la città di Aleppo, in Siria, è tornata a essere un campo di battaglia. Le milizie governative guidate dal presidente Ahmed al Sharaa e le Forze democratiche siriane (SDF), composte prevalentemente da combattenti curdi, si stanno scontrando in alcuni quartieri del nordovest. Da quando le milizie islamiste hanno rovesciato il regime di Bashar al Assad nel 2024, questi sono i combattimenti che rappresentano la crisi più grave da allora. Gli scontri tra il governo siriano e i curdi continuano. L'attuale bilancio conta almeno 21 vittime civili. Le due parti continuano a scambiarsi accuse reciproche: da un lato le forze curde accusano il governo della morte di 12 civili, mentre le autorità siriane li accusano dell'uccisione di 9 civili.

Gli scontri violenti ad Aleppo fra governo siriano e gruppi curdi - Sono iniziati martedì e poi interrotti da un cessate il fuoco: complicano le trattative per l'integrazione della comunità curda nella nuova Siria

Ci sono stati nuovi scontri ad Aleppo, in Siria, tra milizie governative e forze curde: almeno 11 persone sono morte - Almeno 11 persone sono morte ad Aleppo, in Siria, durante gli scontri tra le milizie governative guidate dal presidente provvisorio Ahmed al Sharaa e i gruppi curdi riuniti nelle Forze democratiche si

