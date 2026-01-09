Sinner | Un doppio con Alcaraz? Perché no – Il video

Jannik Sinner ha dichiarato di essere aperto a un doppio con Carlos Alcaraz, sottolineando l’intenzione di offrire un buon spettacolo e coinvolgere il pubblico. Alla vigilia dell’esibizione prevista a Seul, il tennista italiano si prepara a sfidare lo spagnolo domani sera alle 20:00 italiane, con un approccio focalizzato sulla sportività e la qualità del gioco.

«Speriamo di giocare un buon tennis, cercheremo di far divertire il pubblico». Così Jannik Sinner alla vigilia dell’esibizione contro Carlos Alcaraz a Seul di domani, con inizio alle otto italiane. Seduti vicini in conferenza stampa, i numeri 1 e 2 del mondo non hanno escluso la possibilità di un doppio insieme. «Facciamo così tanti tornei, è difficile giocare anche il doppio. Ma probabilmente da Seul potremmo farlo. almeno una volta», ha detto Alcaraz. «Non ne abbiamo mai parlato, ma sarebbe bello essere dallo stesso lato del campo. Quest’anno o il prossimo, perché no», ha aggiunto l’azzurro. Lo Hyundai Card Super Match sarà trasmesso in diretta e in chiaro su SuperTennis sabato mattina alle 8, ora italiana. 🔗 Leggi su Open.online

