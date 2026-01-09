Sinner e Alcaraz raccontano la pazza idea di giocare in doppio assieme | è già deciso chi farà cosa
Jannik Sinner e Carlos Alcaraz hanno annunciato l’intenzione di partecipare insieme a un torneo di doppio, un progetto ancora in fase preliminare. I due tennisti hanno condiviso le loro idee sul ruolo che ciascuno avrebbe nel doppio, sottolineando l’aspetto collaborativo di questa possibile esperienza. La notizia suscita interesse tra gli appassionati, che attendono sviluppi su questa collaborazione futura nel mondo del tennis.
Jannik Sinner e Carlos Alcaraz hanno dichiarato che in un futuro non troppo lontano potranno giocare un torneo di doppio assieme. Dalla Corea del Sud hanno già deciso chi giocherà a sinistra e chi a destra. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Sinner aveva deciso già da un anno di non giocare la Coppa Davis: “Lo disse davanti al ministro”
Leggi anche: Mercato Inter, questa pazza idea conquista tutti! I nerazzurri valutano il colpo già a gennaio: di chi si tratta
Jannik Sinner, il segreto più intimo: cosa infila nel borsone | .it.
Sinner e Alcaraz raccontano la pazza idea di giocare in doppio assieme: è già deciso chi farà cosa - Jannik Sinner e Carlos Alcaraz hanno dichiarato che in un futuro non troppo lontano potranno giocare un torneo di doppio assieme ... fanpage.it
Sinner e Alcaraz accendono Seul: "Vi faremo divertire. In doppio insieme? Sarebbe bello, ne parleremo" - Jannik e Carlos alla vigilia dell'esibizione milionaria: "Sarebbe bello essere dallo stesso lato del campo, almeno per una volta" ... msn.com
Jannik Sinner rivela: “Ripenso al 2021, Alcaraz aveva qualcosa in più di me. Soddisfatto della preparazione” - È ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per l’attesissima esibizione tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, prevista domani alle ore 08:00 italiane a ... oasport.it
#Sinner- #Alcaraz, match esibizione a Seul: conferenza e ultime news in diretta #SkySport #SkyTennis x.com
Jannik Sinner e Carlos Alcaraz pronti per la sfida in Corea: ma quanto vale E quale sarebbe il bottino per l'eventuale en plein in Australia di uno dei due - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.