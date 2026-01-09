Sinner e Alcaraz raccontano la pazza idea di giocare in doppio assieme | è già deciso chi farà cosa

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz hanno annunciato l’intenzione di partecipare insieme a un torneo di doppio, un progetto ancora in fase preliminare. I due tennisti hanno condiviso le loro idee sul ruolo che ciascuno avrebbe nel doppio, sottolineando l’aspetto collaborativo di questa possibile esperienza. La notizia suscita interesse tra gli appassionati, che attendono sviluppi su questa collaborazione futura nel mondo del tennis.

Sinner e Alcaraz accendono Seul: "Vi faremo divertire. In doppio insieme? Sarebbe bello, ne parleremo" - Jannik e Carlos alla vigilia dell'esibizione milionaria: "Sarebbe bello essere dallo stesso lato del campo, almeno per una volta" ... msn.com

Jannik Sinner rivela: “Ripenso al 2021, Alcaraz aveva qualcosa in più di me. Soddisfatto della preparazione” - È ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per l’attesissima esibizione tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, prevista domani alle ore 08:00 italiane a ... oasport.it

#Sinner- #Alcaraz, match esibizione a Seul: conferenza e ultime news in diretta #SkySport #SkyTennis x.com

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz pronti per la sfida in Corea: ma quanto vale E quale sarebbe il bottino per l'eventuale en plein in Australia di uno dei due - facebook.com facebook

