Sinner-Alcaraz | super match di esibizione a Seul In attesa degli Australian Open

A Seul si terrà un esclusivo match di esibizione tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, due tra i più promettenti tennisti del circuito. L'incontro, che si svolge in vista degli Australian Open, rappresenta un'importante occasione per entrambe le squadre di valutare forma e preparazione. Il match garantirà a ciascun atleta un premio di due milioni di euro, sottolineando l’interesse e l’appeal del confronto.

