Sinner-Alcaraz si vedrà in tv in chiaro? Orario esibizione Seul programma streaming

Il match tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si svolgerà sabato 10 gennaio a Seul, con inizio alle ore 08.00. L’esibizione sarà trasmessa in chiaro, consentendo a tutti gli appassionati di seguire l’incontro senza necessità di abbonamenti. Di seguito, le informazioni su orario, programma e modalità di streaming per seguire l’evento.

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si affronteranno in un' esibizione in programma sabato 10 gennaio (a partire dalle ore 08.00 italiane) sul cemento di Seoul. Nella capitale della Corea del Sud si apre la stagione per i due dominatori del panorama tennistico, pronti a dare vita al primo capitolo della loro rivalità in questa nuova annata agonistica e a lanciare la volata verso gli Australian Open, il primo Slam della stagione che scatterà domenica 18 gennaio sul cemento di Melbourne. Il numero 2 del mondo e il numero 1 del ranking ATP faranno il proprio esordio nel 2026 dopo un mese e mezzo di intensa preparazione e di allenamenti per farsi trovare pronti ai primi grandi appuntamenti.

