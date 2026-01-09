Sinner-Alcaraz è la prima del 2026 E magari il doppio insieme
Domani, sabato, alle 8 del mattino, non perdete la prima sfida del 2026 tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Un match tra due tra i più promettenti e talentuosi tennisti del momento, che rappresenta un confronto importante nel panorama internazionale. Segnate questa data, perché si tratta di un appuntamento che anticipa le novità e le sfide future del tennis mondiale.
Domani è sabato ma mettete lo stesso la sveglia alle 8 per non perdervi la prima sfida del 2026 tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, il meglio del tennis di oggi e di domani. Riparte il grande show 55 giorni dopo la finale di Torino e alla vigilia degli Australian Open, il primo grande appuntamento della stagione dove Sinner lo scorso anno vinse. Lo spagnolo ha già vinto sei titoli dello Slam l’italiano per ora è a quattro ma nel 2025 a Parigi, Wimbledon e New York sono stati sempre loro i due finalisti. Dopo l’era dei magnifici tre (Federer, Nadal e Djokovic) il grande palcoscenico del tennis si gode per ora e per chissà quando l’estro dello spagnolo e la potenza dell’italiano. 🔗 Leggi su Panorama.it
Sinner e Alcaraz giocano a ping pong a Seul Jannik: «Carlos mi spinge sempre al limite» - facebook.com facebook
Puntate la sveglia: Sinner-Alcaraz domani è e su SuperTennis Canale 64 o SuperTenniX: dalle 8:00 vi aspettiamo davanti agli schermi per il primo, attesissimo confronto del 2026 tra i due migliori tennisti al mondo x.com
