Sinner-Alcaraz domani il ‘super match’ a Seul | orario montepremi e dove vederlo in tv e streaming

Domani, sabato 10 gennaio, si svolgerà a Seul il primo incontro del 2026 tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. L'incontro rappresenta un momento importante per il tennis internazionale, con dettagli su orario, montepremi e modalità di visione in TV e streaming disponibili per gli appassionati. Un appuntamento da seguire per gli amanti del circuito ATP, che segna l'inizio di una nuova stagione competitiva.

#Sinner e #Alcaraz vorrebbero giocare assieme in doppio: «Sarebbe fantastico, Jannik sul rovescio e io a destra» "Non ne abbiamo mai parlato, ma sarebbe divertente. Magari lo faremo quest'anno come sorpresa" https://www.ilnapolista.it/2026/01/sinner-e-al - facebook.com facebook

