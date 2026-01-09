Sinner-Alcaraz domani il ‘super match’ a Seul | orario montepremi e dove vederlo in tv e streaming
Domani, sabato 10 gennaio, si svolgerà a Seul il primo incontro del 2026 tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. L'incontro rappresenta un momento importante per il tennis internazionale, con dettagli su orario, montepremi e modalità di visione in TV e streaming disponibili per gli appassionati. Un appuntamento da seguire per gli amanti del circuito ATP, che segna l'inizio di una nuova stagione competitiva.
(Adnkronos) – Inizia il 2026 di Jannik Sinner. Domani, sabato 10 gennaio, il fuoriclasse azzurro affronterà Carlos Alcaraz nel primo match dell'anno. Si tratterà di una ricchissima esibizione a Seul, in Corea del Sud, 'The Hyundai Card Super Match'. Il numero 1 e il numero 2 del ranking Atp ricominceranno così da dove avevano finito, . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
