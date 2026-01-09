Sinistra per il Sì Parla la renziana Paita e Renzi?

Il 12 gennaio a Firenze, Sinistra per il Sì promuove un'iniziativa per sostenere la riforma della giustizia, con il supporto di Libertà Eguale e figure come Augusto Barbera e Stefano Ceccanti. L'evento mira a favorire un confronto informato e responsabile, sottolineando l'importanza di un'adesione consapevole al referendum. Un momento di riflessione condivisa per chi desidera approfondire i contenuti della proposta e il suo impatto sul sistema giudiziario.

Vi spiego la connessione (sinistra) tra pro Hamas e pro Maduro. Parla @annapaolaconcia l'intervista di @DibisceglieFede x.com

A due mesi dal voto, Matej Tašner Vatovec abbandona la Levica-Sinistra per i Socialdemocratici. Per il leader socialdemocratico Matjaž Han è una mossa che rafforza il partito nel Litorale, mentre la Sinistra parla di tradimento - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.