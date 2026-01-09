Sinergia tra UniPg e l' azienda Giuliano Tartufi | concluso il primo progetto di collaborazione

Si conclude con la presentazione dei project work la prima collaborazione tra l’Università di Perugia e l’azienda Giuliano Tartufi. Questo progetto ha visto gli studenti coinvolti nello sviluppo di soluzioni innovative nel settore della lavorazione dei tartufi, rafforzando il rapporto tra il mondo accademico e l’impresa. La collaborazione rappresenta un passo importante per favorire lo scambio di conoscenze e competenze tra università e realtà produttive del territorio.

Con la presentazione da parte degli studenti dei project work elaborati nelle settimane precedenti, si è conclusa la prima collaborazione tra l’Università degli studi di Perugia e l’azienda pietralunghese Giuliano Tartufi, una delle principali realtà italiane nel campo della lavorazione e. 🔗 Leggi su Perugiatoday.itImmagine generica

