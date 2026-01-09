Simone Pugnaloni è il nuovo amministratore delegato di Astea

Simone Pugnaloni è stato nominato nuovo amministratore delegato di Astea. La decisione, prevista da fonti vicine all'azienda, segna un passo importante nel percorso di sviluppo e rinnovamento dell'impresa. Pugnaloni assumerà ufficialmente il suo ruolo, portando con sé esperienza e competenza nel settore. La società si prepara così a un nuovo capitolo, con obiettivi di crescita e consolidamento sul mercato.

OSIMO – Come ampiamente pronosticato da tutti quanti . Succede al dimissionario Fabio Marchetti.Pugnaloni, per 10 anni sindaco di Osimo e attualmente presidente del consiglio, è stato scelto dallo stesso Comune come proprio. 🔗 Leggi su Anconatoday.itImmagine generica

