Simone Pugnaloni è il nuovo amministratore delegato di Astea

Simone Pugnaloni è stato nominato nuovo amministratore delegato di Astea. La decisione, prevista da fonti vicine all'azienda, segna un passo importante nel percorso di sviluppo e rinnovamento dell'impresa. Pugnaloni assumerà ufficialmente il suo ruolo, portando con sé esperienza e competenza nel settore. La società si prepara così a un nuovo capitolo, con obiettivi di crescita e consolidamento sul mercato.

