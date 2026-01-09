Simone Pugnaloni è il nuovo amministratore delegato di Astea
Simone Pugnaloni è stato nominato nuovo amministratore delegato di Astea. La decisione, prevista da fonti vicine all'azienda, segna un passo importante nel percorso di sviluppo e rinnovamento dell'impresa. Pugnaloni assumerà ufficialmente il suo ruolo, portando con sé esperienza e competenza nel settore. La società si prepara così a un nuovo capitolo, con obiettivi di crescita e consolidamento sul mercato.
OSIMO – Come ampiamente pronosticato da tutti quanti . Succede al dimissionario Fabio Marchetti.Pugnaloni, per 10 anni sindaco di Osimo e attualmente presidente del consiglio, è stato scelto dallo stesso Comune come proprio. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Leggi anche: Questione di feeling con Michela Glorio: Fabio Marchetti si dimette da amministratore delegato dell'Astea. Simone Pugnaloni in pole position per sostituirlo
Leggi anche: Nomine: Andrea Guastamacchia è il nuovo amministratore delegato di Acque
Cambio al vertice di Astea: Pugnaloni è il nuovo amministratore delegato - Ex sindaco di Osimo guiderà la multiutility in una fase strategica di rilancio e innovazione Si è insediato oggi il nuovo rappresentante del Comune di Osimo nel Cda di Astea Spa al posto del dimission ... youtvrs.it
Astea spa Osimo, Simone Pugnaloni nuovo amministratore delegato - L'ex sindaco di Osimo e presidente del Consiglio comunale, presto dimissionario, Simone Pugnaloni è in nuovo rappresentante del Comune nel Consiglio d'amministrazione della società municipalizzata Ast ... ansa.it
Pugnaloni all’Astea. Il Comune ha scelto: sarà lui il nuovo Ad - L’ex sindaco ora dovrà dimettersi dalla presidenza del Consiglio. ilrestodelcarlino.it
Astea spa Osimo, Simone Pugnaloni nuovo amministratore delegato. Ex sindaco rappresenterà il Comune nel Consiglio d'amministrazione #ANSA x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.