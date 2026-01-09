Simeone provoca Vinicius e scoppia il caos | cosa è successo in Real-Atletico

Durante il match tra Real Madrid e Atletico Madrid, si sono verificati momenti di tensione tra Diego Simeone e Vinicius Jr., portando a un episodio che ha scatenato il caos in campo. L’evento ha suscitato attenzione tra tifosi e media, evidenziando ancora una volta la rivalità intensa tra le due squadre. Di seguito, un’analisi dettagliata di quanto accaduto e delle sue implicazioni nel contesto della partita.

Real Madrid – Atletico Madrid non è e non sarà mai una partita come tutte le altre. Qualora servisse una conferma, è arrivata da Diego Simeone – allenatore dell’Atletico – e Vinicius jr, esterno dei Blancos. Nel corso della semifinale di Supercoppa di Spagna – finita 1-2 per il Real Madrid con gol di Valverde e Rodrygo, Sorloth per l’Atletico – a prendersi la scena è stata la discussione tra Simeone e Vinicius, cominciata nel primo tempo. Durante un’azione vicino alla linea laterale, Vinicius si trovava a due passi dalla panchina di Simeone. Secondo la ricostruzione di diversi media spagnoli, il tecnico argentino si è avvicinato e – secondo quanto riportato dai bordocampisti – ha rivolto delle parole significative all’attaccante dei Blancos. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Simeone provoca Vinicius e scoppia il caos: cosa è successo in Real-Atletico Leggi anche: Real-Atletico, ‘faccia a faccia’ Simeone-Vinicius: “Florentino Perez ti caccerà” Leggi anche: Simeone Vinicius: «Guarda che Florentino ti caccerà…». Clamoroso battibecco durante Atletico Madrid Real Madrid, la ricostruzione Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Atlético-Real, Simeone provoca Vinícius: “Florentino ti caccerà, ricordati quello che ti dico” - Dopo diverse proteste, il quarto uomo ha cercato di calmare il Cholo Simeone, che ha continuato a ribadire il suo disappunto. gianlucadimarzio.com

