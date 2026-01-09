Simbolotto estrazione di oggi 9 gennaio 2026 | Lotto

L'estrazione del Simbolotto di oggi, 9 gennaio 2026, si svolgerà alle ore 20. Questo gioco, collegato alle estrazioni del Lotto, viene aggiornato quattro volte alla settimana, il martedì, giovedì, venerdì e sabato. Di seguito, troverete i dettagli sui simboli estratti e le eventuali combinazioni vincenti.

Estrazione Simbolotto di oggi, 9 gennaio 2026. LOTTO SIMBOLOTTO – Questa sera, 9 gennaio 2026, alle ore 20 va in scena l'estrazione del Simbolotto, il gioco direttamente associato alle estrazioni del Lotto (quattro volte a settimana: martedì, giovedì, venerdì e sabato). Per il mese di gennaio la ruota associata al gioco è quella di Bari.

