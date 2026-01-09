Sicurezza stradale e lotta al degrado | raffica di controlli dei carabinieri in Valdicecina

Il 7 gennaio 2026, i carabinieri della compagnia di Volterra hanno condotto un'operazione di controllo del territorio nei comuni di Volterra, Guardistallo, Casale Marittimo e Montescudo. L'intervento, finalizzato a garantire la sicurezza stradale e contrastare il degrado, ha visto una serie di controlli mirati per verificare il rispetto delle normative e promuovere un ambiente più sicuro per cittadini e pendolari.

Volterra, 9 gennaio 2026 - Nel pomeriggio dello scorso 7 gennaio, i carabinieri della C ompagnia di Volterra hanno attuato un servizio coordinato di controllo del territorio ad alto impatto, interessando i Comuni di Volterra, Guardistallo, Casale Marittimo e Montescudaio. L'operazione, volta a garantire la sicurezza stradale e il contrasto al degrado urbano, ha visto l'impiego di diverse pattuglie nelle aree nevralgiche e nei centri storici. L'episodio più significativo è avvenuto a Volterra, nella centrale piazza dei Priori. I carabinieri hanno intercettato un uomo di 56 anni alla guida di un motociclo all'interno dell'area pedonale chiusa al traffico.

