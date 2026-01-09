Sicurezza Lauri PLD | Passo decisivo per rafforzare presidio legalità a Pomigliano
Il 9 gennaio 2026 a Pomigliano si è compiuto un passo importante per rafforzare la presenza dello Stato e garantire la legalità. La dichiarazione di Sicurezza, Lauri di PLD, sottolinea l’importanza di questa iniziativa, evidenziando l’impegno delle istituzioni locali e nazionali nel promuovere un ambiente più sicuro per i cittadini. Un segnale positivo verso una comunità che punta alla stabilità e alla legalità.
NAPOLI, 9 GENNAIO 2026 – “Da cittadino pomiglianese non posso che esprimere apprezzamento per l’iniziativa del Prefetto di Napoli e per la determinazione dimostrata dal sindaco Raffaele Russo”. Lo ha detto Pasquale Lauri, segretario regionale in Campania del Partito Liberaldemocratico, commentando la riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato oggi dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari, nel Palazzo Municipale di Pomigliano d’Arco a seguito della violenta esplosione avvenuta nella notte tra mercoledì e giovedì in via Passariello, ai danni della filiale BNL. 🔗 Leggi su Primacampania.it
