Sicurezza Lauri PLD | Passo decisivo per rafforzare presidio legalità a Pomigliano

Il 9 gennaio 2026 a Pomigliano si è compiuto un passo importante per rafforzare la presenza dello Stato e garantire la legalità. La dichiarazione di Sicurezza, Lauri di PLD, sottolinea l’importanza di questa iniziativa, evidenziando l’impegno delle istituzioni locali e nazionali nel promuovere un ambiente più sicuro per i cittadini. Un segnale positivo verso una comunità che punta alla stabilità e alla legalità.

