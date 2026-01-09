Sicurezza | Appendino ' Meloni rivendica il nulla è sua vergogna politica'

L’attuale discussione sulla sicurezza in Italia si concentra sulle dichiarazioni di Giorgia Meloni, che rivendica provvedimenti giudicati insufficienti e mette in discussione le responsabilità delle istituzioni. Questa situazione evidenzia le sfide nel garantire un ambiente più sicuro per i cittadini e il ruolo delle scelte politiche in questo contesto. Un’analisi obiettiva delle posizioni e delle misure adottate è fondamentale per comprendere le dinamiche in gioco.

Roma, 9 gen. (Adnkronos) - "Giorgia Meloni sulla sicurezza è semplicemente imbarazzante. Da un lato rivendica con orgoglio un elenco di provvedimenti bandiera che si sono rivelati il nulla cosmico, dall'altro è costretta ad ammettere che i cittadini non si sentono sicuri, trovando però ancora una volta il tempo di scaricare la colpa sui giudici. Nel frattempo, con un'ostinazione che rasenta l'incoscienza, la maggioranza ha respinto tutte le nostre proposte concrete, dalla procedibilità d'ufficio per furti e altri reati odiosi fino al fondo per i patti per la sicurezza integrata. Dopo tre anni di governo, siamo davanti alla più grande vergogna politica di Meloni: aver costruito una carriera sugli slogan securitari per poi consegnare agli italiani un Paese più fragile e indifeso.

Sicurezza: Rando (Pd), 'Meloni usa magistrati come bersaglio politico' - "La presidente Meloni usa i magistrati come bersaglio della propria battaglia politica quando le serve individuare un colpevole, ma tace quando è proprio grazie al lavoro de ... iltempo.it

Meloni stronca la sinistra: "Sulla sicurezza rimediamo a decenni di lassismo" - Giorgia Meloni ha stroncato senza mezzi termini l'ennesimo attacco della sinistra nei confronti del suo governo, questa volta in ... ilgiornale.it

Paola L. Riccardi. . Non è che la sicurezza sia insicurezza sulle metro, dove una donna ha paura di andare a prendere il treno. Non è sicurezza un decretino che sgombera i centri sociali, etichettati ad una forza politica, a degli immobili perchè sono lì illegalme - facebook.com facebook

