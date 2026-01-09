Dopo le festività, il teatro Comunale di Ferrara riapre le sue porte con un doppio appuntamento dedicato all’opera. In scena stasera e domenica, l’allestimento di

di Stefano Marchetti Terminate le festività, si torna all’opera. Il teatro Comunale di Ferrara riparte con Gioachino Rossini e ’ La Cenerentola, ossia la bontà in trionfo ’, in scena stasera alle 20 e domenica alle 16: l’allestimento, coprodotto con il teatro del Giglio di Lucca, ha la regia di Aldo Tarabella e la direzione musicale di Daniel Smith. Nel cast, Giulia Alletto (Angelina, ovvero Cenerentola), Gianluca Failla (Don Magnifico), Ilaria Monteverdi e Greta Carlino (Clorinda e Tisbe), Alikhan Zeinolla (Don Ramiro, Principe di Salerno), Pasquale Greco (Dandini) e Valerio Morelli (Alidoro). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Si torna... all’opera. Favola e melodramma. Da Rossini a Verdi

