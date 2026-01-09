Si tolse la vita in ospedale Medici assolti

Si è concluso con l’assoluzione dei medici coinvolti il processo riguardante il decesso di un uomo di 57 anni, avvenuto in ospedale. I professionisti, tra cui una psichiatra e diversi chirurghi, sono stati assolti perché il fatto non costituisce reato. La vicenda, che ha suscitato attenzione, si è chiusa a un passo dalla prescrizione, confermando l’esito giudiziario favorevole ai medici coinvolti.

Tutti assolti "perché il fatto non costituisce reato". Si è concluso così ieri, a un passo dalla prescrizione, il dibattimento per cinque medici - una psichiatra del Civile, un professionista del Pronto soccorso dell'ospedale di Manerbio e tre colleghi del reparto di Chirurgia – che erano a processo con l'accusa dell' omicidio colposo di un uomo di 57 anni di Capriano del Colle che si uccise lanciandosi dal quarto piano dell'ospedale di Manerbio. Era il 5 febbraio 2019. L'operaio, padre di 5 figli, era sprofondato in una grave depressione dopo il fallimento dell'azienda per cui lavorava. Dopo un malore fu accompagnato al Civile di Brescia.

