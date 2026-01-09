Dal Venezuela arriva una notizia di speranza: le autorità hanno annunciato la liberazione di numerosi detenuti politici, tra cui potrebbero esserci anche cittadini stranieri come Alberto Trentini, incarcerato da mesi senza accuse ufficiali. La decisione rappresenta un gesto di apertura e dialogo, offrendo un segnale positivo in un clima politico complesso. La vicenda resta da seguire con attenzione, in attesa di ulteriori sviluppi.

Dal Venezuela arriva una nota di speranza. Le autorità hanno annunciato ieri mattina (quando in Italia era ormai sera) la liberazione di molti detenuti politici venezuelani e stranieri come "segno di pace": fra questi, potrebbe esserci anche Alberto Trentini, incarcerato da mesi senza accuse. Quattro spagnoli sono stati rilasciati subito dopo l’annuncio e poi è stata la volta dell’imprenditore italiano 77enne Luigi Gasperin: arrestato nell’agosto 2025 per la presunta detenzione di esplosivo nell’ impresa di cui è socio di maggioranza, soffre di cuore. Ma sarebbero almeno 20, forse 28, i prigionieri italiani nel Paese Sudamericano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Si spera per Trentini

Leggi anche: Venezuela, liberato l'imprenditore Gasperin. E ora si spera per Trentini

Leggi anche: Annuncio del Venezuela: "Liberazione di diversi detenuti, anche stranieri". L'Italia spera per Trentini

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Caracas libera il detenuto italiano Luigi Gasperin. Si spera per Trentini, Pilieri e Burlò; Caracas annuncia la liberazione di detenuti, anche stranieri, e libera Luigi Gasperin. L'Italia spera per Trentini e gli altri italiani; Rodriguez (Assemblea Venezuela): Scarceriamo persone straniere. Italia spera ci sia Trentini - Il video; Alberto Trentini, Venezuela annuncia liberazione di detenuti stranieri e l'Italia spera per il cooperante.

Si spera per Trentini - Le autorità hanno annunciato ieri mattina (quando in Italia era ormai sera) la liberazione di molti detenuti politici venezuelani e stranieri come "segno di ... msn.com