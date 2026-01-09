Si riaccende l’orologio Dopo una decina di anni torna l’illuminazione in cima al campanile

Dopo circa dieci anni, l’orologio del campanile della basilica di Santa Maria Nuova ad Abbiategrasso è stato riacceso, grazie alla collaborazione tra Comune, parrocchia e A2A. Questo intervento ripristina un elemento storico e simbolico del centro cittadino, contribuendo a mantenere vivo il patrimonio locale. L’illuminazione rappresenta un segno di cura e attenzione per un punto di riferimento importante per la comunità.

È tornato a illuminarsi dopo una decina d'anni, tornando così a costituire un punto di riferimento del centro di Abbiategrasso: grazie alla sinergia tra Comune, parrocchia e A2A, è stata infatti ripristinata l'illuminazione dello storico orologio del campanile della basilica di Santa Maria Nuova, uno dei simboli della comunità. I lavori si sono conclusi nei giorni scorsi, cosicché il quadrante ha potuto tornare a illuminarsi dopo un intervento lungo e complicato anche sotto il profilo burocratico-normativo. L'operazione ha previsto la sostituzione integrale delle vecchie lampadine a incandescenza con moderne lampade a Led, a valle di una verifica accurata dello stato dell'impianto elettrico per assicurarne la massima efficienza.

