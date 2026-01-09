Si presenta nudo alla caserma e lascia droga all’ingresso 43enne denunciato nel Mantovano

Nella notte di Capodanno a Poggio Rusco, un uomo di 43 anni si è presentato alla caserma senza abiti e ha lasciato droga all’ingresso. L’episodio, insolito e preoccupante, è stato prontamente segnalato alle autorità. La vicenda è attualmente oggetto di indagine da parte delle forze dell’ordine, che stanno approfondendo le circostanze dell’accaduto.

Un episodio singolare e inquietante si è verificato durante la notte di Capodanno a Poggio Rusco, nel Mantovano. Un uomo di 43 anni, di nazionalità marocchina, si è presentato completamente nudo davanti alla caserma dei carabinieri, abbandonando droga e denaro proprio all'ingresso dell'edificio. L'uomo è stato successivamente denunciato. Campanello suonato a ripetizione e chiamata al 112. Nonostante gli uffici fossero chiusi, il 43enne ha iniziato a suonare con insistenza il campanello della caserma, attirando l'attenzione di alcuni residenti che stavano rientrando a casa dopo i festeggiamenti.

Poggio Rusco (Mantova), si presenta nudo fuori dalla caserma dei carabinieri e lascia la droga: "Me l'ha detto Allah" - I carabinieri lo segnalano alla prefettura e lo denunciano La notte di capodanno un uomo ha lasciato soldi e sostanza ... ilgiorno.it

