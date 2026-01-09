Si presenta all' anagrafe per chiedere la residenza utilizzando una carta d' identità comunitaria falsa
Un uomo si è presentato all'anagrafe chiedendo la residenza utilizzando una carta d'identità comunitaria falsificata. L'operazione, condotta dagli agenti della Polizia di Frontiera, ha portato al suo arresto, svelando un tentativo di ottenere documenti e riconoscimenti in modo illecito. La vicenda evidenzia l'importanza di controlli accurati per prevenire frodi e garantire la legalità delle procedure amministrative.
L'ingegnoso quanto illegale stratagemma è stato scoperto dagli agenti della Polizia di Frontiera che hanno smascherato un finto cittadino comunitario per poi arrestarlo. L'uomo, di fatto un moldavo 46enne, era riuscito ad entrare in possesso di una carta d'identità romena e, quindi, appartenente. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Leggi anche: Incassa la pensione della madre morta, scoperto all’Anagrafe: si era presentato con parrucca e gonna per rinnovare la carta d’identità
Leggi anche: Rossano Veneto, fermato di notte con una carta d’identità falsa e un coltello nel borsello: arrestato 22enne
La novità all’Anagrafe ’Tartaruga’ sempre on line per il cambio di residenza - Cambiare residenza o ottenere informazioni anagrafiche, promette Palazzo Vecchio, "sarà da oggi più semplice e veloce: niente più numeri da cercare, email da scrivere o attese". lanazione.it
SABATO 21 DICEMBRE, ORE 21.00 l’Osteria ribelle presenta in neurovisione, direttamente da Tijuana (vicino a Mussetta) : LOS TREMENDOS La leggenda dice che siano degli ex mariachi di origine messicana, ma l’anagrafe e i tablo - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.