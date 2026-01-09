Si presenta all' anagrafe per chiedere la residenza utilizzando una carta d' identità comunitaria falsa

Un uomo si è presentato all'anagrafe chiedendo la residenza utilizzando una carta d'identità comunitaria falsificata. L'operazione, condotta dagli agenti della Polizia di Frontiera, ha portato al suo arresto, svelando un tentativo di ottenere documenti e riconoscimenti in modo illecito. La vicenda evidenzia l'importanza di controlli accurati per prevenire frodi e garantire la legalità delle procedure amministrative.

L'ingegnoso quanto illegale stratagemma è stato scoperto dagli agenti della Polizia di Frontiera che hanno smascherato un finto cittadino comunitario per poi arrestarlo. L'uomo, di fatto un moldavo 46enne, era riuscito ad entrare in possesso di una carta d'identità romena e, quindi, appartenente. 🔗 Leggi su Riminitoday.itImmagine generica

