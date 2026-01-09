Si presenta all' anagrafe per chiedere la residenza utilizzando una carta d' identità comunitaria falsa

Un uomo si è presentato all'anagrafe chiedendo la residenza utilizzando una carta d'identità comunitaria falsificata. L'operazione, condotta dagli agenti della Polizia di Frontiera, ha portato al suo arresto, svelando un tentativo di ottenere documenti e riconoscimenti in modo illecito. La vicenda evidenzia l'importanza di controlli accurati per prevenire frodi e garantire la legalità delle procedure amministrative.

