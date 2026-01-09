Show il nuovo EP degli Incomodo mette in scena lo spettacolo della nostra società

Finalmente si riapre il sipario sulla musica di Federico Calò e dei suoi Incomodo con questo “Show”, che mette in mostra usi, abitudini e costumi tra i più tossici e grotteschi dei giorni nostri, che riducono gli individui a spettatori passivi di una realtà considerata impossibile da cambiare, come uno spettacolo già scritto da altri. Il mini EP di tre tracce per due brani, quasi un A-side e un B-side come avveniva all’epoca dei 45 giri in vinile, presenta da un lato la title-track in due diverse versioni e dall’altro “L’ira di Narciso”, che chiude il cerchio marcandone i contorni. Registrato al Frequenze Studio di Monza e prodotto seguendo la filosofia do-it-yourself, “Show” è un ritorno sulle scene a gamba tesa per la band pugliese, con sonorità corrosive e graffianti che ricordano la schiettezza di “Un po’ di silenzio”, l’album d’esordio, rivedute e corrette alla luce della produzione più pulita di “Smalto”, il secondo LP. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

